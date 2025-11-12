Bissouma ısrarı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımın yaz ayında da görüşmelerde bulunduğu ancak son anda tercihini İlkay'dan yana kullanması sonrasında transferi rafa kaldıran yönetim, tamamen geri adım atmış değil. İngiltere'de yayın yapan The Sun Sport'un haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bissouma için G.Saray yeniden harekete geçti. Sarı- kırmızılılar, 29 yaşındaki Yves Bissouma'nın menajeri ile yeniden görüşmelere başladı.

OCAKTA DA GELEBİLİR

Ocak ayından itibaren Bissouma'nın dilediği takımla ön protokol yapma şansı bulunuyor. Bu nedenle Bissouma'nın temsilcisi ile görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki ön libero ile 3 senelik bir sözleşme imzalamak istediği aktarıldı. Tottenham'da kadro dışı bırakılan ve bu sezon hiç forma giyemeyen Bissouma, ayrılık için gün sayıyor. Yaz dönemi için Yves Bissouma ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, Tottenham bir bedel talep etmezse ocak ayında da transferi düşünecek.

SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Mali Milli Takımı'nda sahaya adımını attıktan 6 dakika sonra sakatlanan Bissouma'nın sakatlığı devam ediyor. Kasım sonunda tamamen sağlığına kavuşması beklenen 29 yaşındaki ön libero ardından bireysel olarak çalışmalarına start verecek.

ZİYECH TAKTİĞİ

Bissouma için görüşmelerini sürdüren G.Saray'da oyuncunun sağlık durumu yönetimi farklı bir yöne itiyor. Sarı-kırmızılılar oyuncunun sözleşmesine sakatlıkla ilgili bazı maddeler koymak istiyor. Daha önce Hakim Ziyech'e de benzer bir sözleşme yapan G.Saray yönetimi, Bissouma'ya da bedelsiz fesih maddesi koyacak.