Galatasaray'dan Ademola Lookman harekatı! İşte transfer planı

Hem Victor Osimhen ile iyi bir uyum içerisinde olacak hem de skor katkısı sağlayan bir oyuncu bakan sarı-kırmızılı yönetim, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için harekete geçecek. Barış Alper Yılmaz'ın formsuzluğu Yunus Akgün'ün de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye takviye planlanıyor.