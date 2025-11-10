Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

İtalyan ekiplerinden Milan, 40 yaşına gelen ve sezon sonunda futbolu bırakacak olan Luka Modric'in yerini doldurmak istiyor. Serie A devi, Modric'in halefi olarak bonservisi Galatasaray'da bulunan yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi.

Milan'ın hedefindeki ilk isim, Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo. Fichajes'in haberine göre, Torino ekibiyle iyi bir performans sergileyen İtalyan oyuncu, gösterdiği performansla Milan sportif direktörlüğünün ilk tercihi haline geldi.