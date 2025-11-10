CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların o yıldızı için İtalyan devi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 15:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

İtalyan ekiplerinden Milan, 40 yaşına gelen ve sezon sonunda futbolu bırakacak olan Luka Modric'in yerini doldurmak istiyor. Serie A devi, Modric'in halefi olarak bonservisi Galatasaray'da bulunan yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi.

Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

Milan'ın hedefindeki ilk isim, Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo. Fichajes'in haberine göre, Torino ekibiyle iyi bir performans sergileyen İtalyan oyuncu, gösterdiği performansla Milan sportif direktörlüğünün ilk tercihi haline geldi.

Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

Haberde yer alan bilgilere göre Milan yönetimi, Zaniolo'nun Modric'in doğal halefi olabileceğine, jenerasyon geçişini takım dengesini bozmadan liderlik edebileceğine inanıyor. Milano ekibi, oyuncu için 10 ila 12 milyon euro arasında bir teklif sunmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

2027'ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Zaniolo, sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu. Milan'ın, hızlı davranması halinde doğrudan Galatasaray ile görüşerek Udinese'den önce harekete geçebileceği belirtliliyor.

Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

Bu sezon Udinese formasıyla 677 dakika süre alan Zaniolo, 14 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Transferde sürpriz gelişme! Galatasaray'ın yıldızına Milan kancası

İŞTE O HABER

G.Saray'dan Torreira için açıklama!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke'den dikkat çeken başarı! Fırtına ile... Tekke'den dikkat çeken başarı! Fırtına ile... 15:05
G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! G.Saray'ın yıldızına Milan kancası! 15:00
G.Saray'dan Torreira için açıklama! G.Saray'dan Torreira için açıklama! 14:40
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! 14:37
Torreira'dan göndermeli paylaşım! Torreira'dan göndermeli paylaşım! 14:29
F.Bahçe açıkladı! O hakem UEFA'ya şikayet edildi F.Bahçe açıkladı! O hakem UEFA'ya şikayet edildi 13:04
Daha Eski
Saran 10 Kasım için törende konuştu! Saran 10 Kasım için törende konuştu! 12:17
Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! 12:13
Adalı'dan 10 Kasım mesajı! Adalı'dan 10 Kasım mesajı! 12:09
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36