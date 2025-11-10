CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama!

Galatasaray bahis soruşturması kapsamında iki futbolcularının Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 22:25
Galatasaray, bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için bir açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz, tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

