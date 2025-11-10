Galatasaray'da Torreira'dan dikkat çeken paylaşım! "Her şeye ve herkese..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira son olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 14:30
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira maç sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

Sakatlığı sebebiyle 64 dakika süre aldığı maçın ardından düşüncelerini ifade eden Uruguaylı oyuncu, "Sizin için (taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. En iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden çalışma, hatalarımızı düzeltme ve gelişme zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Hadi Gala." ifadelerini kullandı.

