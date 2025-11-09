Osimhen formda

Galatasaray'da gözler Kocaelispor karşılaşmasına çevrilirken takımın en önemli silahı hiç kuşkusuz her maçta olduğu gibi Victor Osimhen olacak. Sezon başında transferi Napoli Başkanı Laurentiis'in bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle uzayan ve takıma katılışı geciken Osimhen, ardından da Nijerya Milli Takımı'nda talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Tüm bu olumsuzlukları atlatan ve harika bir dönüş yapan Osimhen gollerini sıralamaya başladı. Hollanda deplasmanında hat-trick yaparak Burak Yılmaz'ın ardından bunu başaran ilk isim oldu.

79 DAKİKADA 1 GOL

Bu sezon her 79 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu sahaya adımını attığı 11 karşılaşmada 9 gole imzasını attı. Kaydettiği gollerin yanı sıra yaptığı hücum presi ve rakiplerini bunaltması ile de dikkat çeken Osimhen, tek başına büyük bir fark yaratmaya başladı. Kocaelispor deplasmanında da sahaya ilk 11'de çıkacak olan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor derbisindeki suskunluğunu bugün bozarak takımına yardımcı olmak istiyor. Onu forvette her zaman olduğu gibi yine Sane destekleyecek.

DEVLERİN TAKİBİNDE

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da harikalar yaratan Osimhen, Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip ediliyor. Sarıkırmızılı takımın Nijeryalı yıldızıyla en yakından ilgilenen kulüpler Barcelona ve PSG oldu. Avrupa'nın iki devi Nijeryalı yıldızı takibe almış durumda ancak İngiliz kulüpleri de Osimhen'in her maçını kayda alıyor.

MİLLİ DAVET

VİCTOR Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na davet edildi. Ülkesinin Dünya Kupası elemeleri play-off aşamasında karşılaşacağı Gabon mücadelesinin aday kadrosuna davet edilen Osimhen, burada takım arkadaşı Mario Lemina ile rakip olacak.