Hedefimiz ilk 8 sıra

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Boğaziçi Spor Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 olduğunu belirten Özbek, "Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. Hedeflerimiz hep yüksek.

İlk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. İlk 8'de veya ilk 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz.

G.Saray'ın en başarılı olduğu noktalardan biri yaptığı transferler.

Çıtayı da çok yükselttik. Türk futbolunun en yüksek maliyetli transferini yaptık. Başkan olurken 3 ana hedef koymuştum. Finansal yapı, tesisleşme ve sportif başarı" dedi.

