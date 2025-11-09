Deplasman yıldızı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye'de yaşadığı uyum sorununu atlattıktan sonra G.Saray'da inanılmaz bir performans sergilemeye başlayan Leroy Sane, özellikle deplasman maçlarında kilidin açılmasına büyük bir katkı sağlıyor. Ajax karşısında da Osimhen'in attığı ilk golde harika bir asiste imzasını atan 29 yaşındaki futbolcu, performansı ile yeniden Almanya Milli Takımı'na davet almıştı. Sane'nin özellikle dış saha maçlarında fark yaratan isim olması dikkatlerden kaçmıyor.

AVRUPA'DA DA İKİ ASİSTİ VAR

Sane,, ligde sahaya çıktığı son 4 maçta takımının kaydettiği 8 golün yarısına katkıda bulundu. 3 gol atan ve bir de asiste imzasını atan Panzer, ilk olarak 4-0'lık Kayseri mücadelesini 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı.

Ardından Eyüp ve Alanya deplasmanlarını boş geçen Sane, Başakşehir önünde attığı 2 golle takımına 3 puanı getirmişti. Sane Avrupa'da da iki deplasman maçını 1'er asistle tamamladı.