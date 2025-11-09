CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Deplasman yıldızı

Deplasman yıldızı

Türkiye'de yaşadığı uyum sorununu atlattıktan sonra G.Saray'da inanılmaz bir performans sergilemeye başlayan Leroy Sane, özellikle deplasman maçlarında kilidin açılmasına büyük bir katkı sağlıyor. Ajax karşısında da Osimhen'in attığı ilk golde harika bir asiste imzasını atan 29 yaşındaki futbolcu, performansı ile yeniden Almanya Milli Takımı'na davet almıştı. Sane'nin özellikle dış saha maçlarında fark yaratan isim olması dikkatlerden kaçmıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deplasman yıldızı

Türkiye'de yaşadığı uyum sorununu atlattıktan sonra G.Saray'da inanılmaz bir performans sergilemeye başlayan Leroy Sane, özellikle deplasman maçlarında kilidin açılmasına büyük bir katkı sağlıyor. Ajax karşısında da Osimhen'in attığı ilk golde harika bir asiste imzasını atan 29 yaşındaki futbolcu, performansı ile yeniden Almanya Milli Takımı'na davet almıştı. Sane'nin özellikle dış saha maçlarında fark yaratan isim olması dikkatlerden kaçmıyor.

AVRUPA'DA DA İKİ ASİSTİ VAR

Sane,, ligde sahaya çıktığı son 4 maçta takımının kaydettiği 8 golün yarısına katkıda bulundu. 3 gol atan ve bir de asiste imzasını atan Panzer, ilk olarak 4-0'lık Kayseri mücadelesini 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı.

Ardından Eyüp ve Alanya deplasmanlarını boş geçen Sane, Başakşehir önünde attığı 2 golle takımına 3 puanı getirmişti. Sane Avrupa'da da iki deplasman maçını 1'er asistle tamamladı.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası
İşte Buruk'un Kocaeli maçı 11'i!
DİĞER
Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Ali Şansalan yorumu! “Kafasına göre takıldı”
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Tedesco'dan flaş Duran kararı! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 07:25
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:02
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:04
Daha Eski
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 00:04
İstanbul'da kazanan Göztepe! İstanbul'da kazanan Göztepe! 00:04
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu 00:04
Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! 00:04
Trabzon'da kazanan çıkmadı! Trabzon'da kazanan çıkmadı! 00:04
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 00:04