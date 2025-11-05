Ryan Babel’den Ajax-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı sözler! “Osimhen’i durduramazlar”

Kritik mücadele öncesi hem Ajax hem de Galatasaray formalarını giymiş olan Ryan Babel, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, karşılaşmanın favorisinin Galatasaray olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Ajax'a göre daha tecrübeli bir takım. Bence bol gollü bir maç olabilir ama Galatasaray'ın kazanma şansı çok daha yüksek. Ajax hâlâ en iyi formunda değil, takım olarak zorlanıyorlar."