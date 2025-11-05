Ryan Babel’den Ajax-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı sözler! “Osimhen’i durduramazlar”

CANLI SKOR ANA SAYFA
Hem Ajax hem Galatasaray forması giymiş olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev mücadele öncesi konuştu. Babel, Galatasaray'ı favori gösterirken Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in açıklamaları… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 12:18
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki üçüncü galibiyetini alarak son 16 yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Kritik mücadele öncesi hem Ajax hem de Galatasaray formalarını giymiş olan Ryan Babel, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, karşılaşmanın favorisinin Galatasaray olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Ajax'a göre daha tecrübeli bir takım. Bence bol gollü bir maç olabilir ama Galatasaray'ın kazanma şansı çok daha yüksek. Ajax hâlâ en iyi formunda değil, takım olarak zorlanıyorlar."

"OKAN BURUK MODERN TÜRK FUTBOLUNA ÇOK İYİ UYUM SAĞLADI"

Babel, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray için en doğru isim olduğunu vurguladı: "Okan Buruk, şu anda Galatasaray'ı başarıya taşıyabilecek tek teknik direktör konumunda. Modern Türk futbolundaki değişimi fark etti ve buna çok iyi uyum sağladı."

"BARIŞ İNANILMAZ BİR GELİŞİM GÖSTERDİ"

Babel, eski takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz hakkında da övgü dolu sözler söyledi: "Barış yıllar içinde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Galatasaray'da oynarken karar verme konusunda zorlandığı dönemleri hatırlıyorum. Ama bugün çok fazla tecrübe kazandı ve takımın kilit oyuncularından biri haline geldi."

"OSIMHEN ÖLÜMCÜL BİR FORVET"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için ise Babel'den dikkat çeken bir yorum geldi: "Ajax'ın Osimhen'i durdurmakta zorlanacağını düşünüyorum. O gerçekten ölümcül bir forvet. Herhangi bir takımı tek başına dize getirebilir."

Ryan Babel, sözlerini "Galatasaray'ın bu maçta hem taktik hem mental açıdan üstün olacağını düşünüyorum" diyerek tamamladı.

