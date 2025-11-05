Osimhen'in gözü seride

Gol yollarında çok güçlü olan Osimhen, Avrupa'da 7 maç üst üste gol atarak 6 maçlık seriye sahip Burak Yılmaz'ı geride bırakmıştı. Nijeryalı forvet, bu akşamki Ajax maçında da gol atıp serisini 8 maça çıkarmanın peşinde. Öte yandan Victor Osimhen sarıkırmızılı formayla Avrupa kupalarında 9 gole ulaştı. Kulüp tarihinde yabancı futbolcular listesinde 12 golle Milan Baros'un zirvede olduğu listede şu an 6. sırada yer alan Osimhen, Ajax karşısında hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim. Ünlü yıldız bir gol daha atarsa 10 gollü Harry Kewell'ı yakalayacak.