Galatasaray'dan stoper hamlesi! Mohammed Salisu...

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Mohammed Salisu...

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar stoper bölgesi için sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom'un, Wilfred Singo'nun eski takım arkadaşı Mohammed Salisu gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:04
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi için hazırlıklar şimdiden başladı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Dursun Özbek ve kurmayları, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda takviye yapılacak bölgeler için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer listesine giren son isim belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

G.SARAY'A MONACO'DAN BİR TRANSFER DAHA!

Aspor.com.tr 'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Sarı kırmızılıların, 26 yaşındaki stoper için devreye girdiği ve ocak ayında hamle yapacağı belirtildi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Cimbom yaz transfer döneminde yine Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Wilfried Singo'yu transfer etmişti.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Şimdi de Salisu için kolları sıvayan Aslan'ın, Ganalı stoper için belli bir bonservis ücretini gözden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!

1.88 boyundaki defansın, Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Devre arası transfer planı ortaya çıktı

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Salisu, bu sezon Monaco'da 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

