Galatasaray'dan stoper hamlesi! Mohammed Salisu...

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar stoper bölgesi için sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom'un, Wilfred Singo'nun eski takım arkadaşı Mohammed Salisu gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 11:36Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:04
