Victor Nelsson yeniden Danimarka Milli Takımı’nda! Verona’daki performansı karşılığını buldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İskoçya ile karşılaşacak olan Danimarka Milli Takımı, kadrosunu açıkladı. Açıklanan listede dikkat çeken bir isim yer aldı: Sezon başında Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson yeniden milli takıma davet edildi.

Galatasaray'dan 650 bin Euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına Serie A ekibi Hellas Verona'ya giden 27 yaşındaki savunmacı, İtalya'daki performansıyla beğeni toplamıştı. Bu sezon Verona formasıyla 10 resmi maçta görev alan Nelsson, takımın savunma hattında istikrarı ve liderliğiyle öne çıkmayı başardı.