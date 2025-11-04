Savunma değişiyor

Süper Lig'de Trabzonspor ile berabere kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan Galatasaray'da kadroda değişime gidilecek. Teknik direktör Okan Buruk, derbi kadrosuna göre önemli değişikliklere gidecek. Cezası nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez'in yanı sıra tamamen iyileşen Singo da haftalar sonra sahaya inecek. Ayrıca Trabzonspor önünde dinlendirilen ve son dakikalarda sahaya giren Jakobs da emanetini geri alacak. Derbideki defans dörtlüsünden sadece Abdülkerim devam edecek.

ORTA SAHAYI ÜÇLEYECEK

Diğer üç futbolcu, Eren, Lemina ve Sallai bölgelerini teslim edecek. Ancak Lemina bu kez esas bölgesi olan orta alana geçecek ve forma giymeye devam edecek. Orta alan her zaman olduğu gibi Torreira ile Lemina'dan oluşacak. Bu isimlere Gabriel Sara destek verecek. Sakatlanan Yunus Akgün'ün yokluğunda orta alanı üçleyecek olan Okan Buruk, kanatları da Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'dan oluşturacak. İleride de her zaman olduğu gibi Victor Osimhen ter dökecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

G.Saray'da yarınki Ajax karşılaşmasının hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.