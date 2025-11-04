Okan Buruk: Geçen seneye göre farklı bir Galatasaray var

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Ajax ile oynayacağı maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasıdna deplasmanda Ajax ile oynayacağı maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır ile birlikte karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İşte basın toplantısından önemli başlıklar...

"ÇIKIŞ MAÇI OLARAK GÖRÜYORLAR"

"Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Rakibimizin bizi ne kadar yenmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Bir çıkış maçı olarak görüyorlar ve bize karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor, zaten öyle hazırlandık."

"AJAX EN İYİ DURUMDA DEĞİL AMA..."

"Ajax en iyi durumda değil ama önemli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla, son iki maçta 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yere götürecek. Bizim için çok büyük önemi var."

"CESUR OYNAYACAĞIZ"

"Cesur oynuyoruz. O cesaretimizden ödün vermedik. 3 maça bakıyoruz, çok fazla gol pozisyonu üreten, gol atan bir Galatasaray var. Son Bodo maçında pozisyon beklentisi olarak Şampiyonlar Ligi'nin üzerinde rakamlara ulaştık. Liverpool maçında 3-4 net pozisyon var. Aynı cesur oyunu sürdürüyoruz. Ajax'a bakınca da bizim için önemli şeylerden biri, rakibimizin son maçlarda yaptıkları top kayıpları. Son maçlarda top kayıpları yapıyorlar ama iyi ayaklara sahipler. Rakibimizin üzerinde planlarımız var. Hep cesur oynadık. Yine cesur oynayacağız, ödün vermeyeceğiz. Kimler oynarsak oynayalım kazanmak istiyoruz. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Bu maçta da aynısı olacak."

"ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

"İki maç kazandık. Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de kritik. İlk puan ve galibiyetlerini almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

"KADROMUZ DAHA TECRÜBELİ"

"Geçen sene buradaki maça ilk 8'i garantilemek için çıktık ama olmadı. Geçen sene daha başarılı bir Ajax vardı. Ama söylediğim gibi, çok büyük şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik, tecrübeli bir kadromuz var. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksiklerini tamamlayan, özgüvenli bir Galatasaray var. Bunu da göstermek istiyoruz. Aynı kupa da değil, Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok daha fazla oluyor."

"TAKIM OLARAK HAREKET EDERSEK..."

"Kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ne kadar formda olmasa da iyi oyuncular var ve sahalarında oynuyorlar. En yüksek performansı vermeye çalışacaklar. Son iki maçta en önemli şey, takım olarak hareket etmemizdi. Bunu doğru yaparsak, önemli bir kalitemiz var ve bu da bize galibiyeti getirebilir."

UĞURCAN ÇAKIR: ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ

"Ajax iyi bir takım ama eksikleri var ve eksiklerine çalıştık. Galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."

UĞURCAN ÇAKIR: FUTBOLA BAŞLAMA AMAÇLARIMDAN BİRİ...

"Şampiyonlar Ligi, futbolun en büyük organizasyonlarından biri. Daha önce play-off oynamıştım. Gruplarda oynamak benim için gurur ve mutluluk verici. Futbola başlama amaçlarımdan biri, en üst seviyede kendimi göstermekti. İnşallah kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. İnşallah yarın güzel bir gece olur."

UĞURCAN ÇAKIR: FUTBOL EN İYİ YAPTIĞIM İŞ

("Rakip kalecinin yaşı 42. Sen bundan sonra geleceğini nasıl görüyorsun?" sorusuna yanıt olarak) Uğurcan Çakır: "42 yaş güzel bir yaş. İnşallah ben de o kadar oynayabilirim. Kendime iyi bakarsam, o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta en iyi yaptığım iş. İnşallah ben de o yaşları Galatasaray forması ile görebilirim."

