Galatasaray’ı çok seviyorum

Victor Osimhen, UEFA'ya önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferinde taraftarın karşılamasını unutamayacağını belirten Nijeryalı yıldız, "Hayatta idolüm abim, futbolda Drogba. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz bir kalabalık vardı, sabaha karşı 2-3 gibiydi. Böyle bir şey görmemiştim. Herkes aileleriyle evlerinde dinlenmek yerine, tek bir kişi için dışarıdaydılar. Bu kulübü gerçekten çok seviyorum ve onlarla her şeye hazırım; iyisine, kötüsüne, zoruna." diye konuştu.