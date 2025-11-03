CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Aranan stoper Lemina

Aranan stoper Lemina

Beşiktaş derbisinde Davinson atıldıktan sonra stopere geçerek Rafa Silva’yı durduran Mario Lemina, önceki gün de Onuachu’ya adeta adım attırmadı. Savunma için ciddi bir alternatif olduğunu gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Aranan stoper Lemina

G.Saray'da Trabzonspor derbisinde yaşanan puan kaybı can sıksa da Mario Lemina'nın sergilediği performans yüzleri güldürdü. Davinson Sanchez'in cezalı, Wilfried Singo'nun ise henüz hazır olmaması nedeniyle stoperde görev alan Gabonlu futbolcu, mücadelenin yıldızlarından birisi oldu. Daha önce Beşiktaş ile oynanan derbide, takım 10 kişi kaldıktan sonra savunmaya Davinson Sanchiz'in yerine geçen Mario Lemina, büyük beğeni toplamıştı. Sahada Rafa Silva'ya büyük üstünlük kurup adeta duvar örmüştü.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Trabzonspor önünde de Davinson ve Singo'nun yokluğunda görev alan tecrübeli futbolcu, krallık yarışında zirvede bulunan Onuachu'ya adeta adım attırmadı. Hem havadan hem de yerden kusursuz oynayan Mario Lemina, stoperde çok ciddi bir alternatif olduğunu gösterdi. Ara transfer dönemi için bir savunma oyuncusu arayan yönetim de mesaj gönderen Lemina, Trabzonsporlu Onana ile birlikte maçın yıldızı olmayı başardı. Abdülkerim'le de iyi bir uyum yakalayan Lemina, Okan Buruk'tan da övgü aldı.

HİÇ KAYBETMEDİ

Gabonlu oyuncu karşılaşma boyunca içerisinde bulunduğu bütün pozisyonlarda rakiplerine karşı üstünlük kurdu. Girdiği 7 ikili mücadelenin hepsini kazanan Lemina, çıktığı tek hava topunda da Onuachu'ya karşı üstünlük kurdu. 5 kez top uzaklaştıran tecrübeli oyuncu, 7 uzun pasta ise 5 kez isabet sağladı.

YERI DOLMADI

Lemina savunmadaki boşluğu doldurdu ancak sarı-kırmızılılar orta sahada ondan boşalan yeri dolduramadı. Lemina savunmadaki tüm problemleri çözdü ancak onun orta alandaki yokluğu takımı çok etkiledi. Trabzonspor bu sayede orta alanda zaman zaman üstünlük kurmayı başardı.

