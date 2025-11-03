CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ajax maçı öncesi prim sözü! Galatasaray'da yönetim dev maç öncesi harekete geçti

Ajax maçı öncesi prim sözü! Galatasaray'da yönetim dev maç öncesi harekete geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi sarı kırmızılı yönetim takıma prim sözü verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 12:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajax maçı öncesi prim sözü! Galatasaray'da yönetim dev maç öncesi harekete geçti

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular; 0-0 berabere biten Trabzonspor maçında kaybedilen iki puana üzülürken, Ajax sınavını düşünmeye başladı.

Ajax maçı öncesi prim sözü! Galatasaray'da yönetim dev maç öncesi harekete geçti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefleyen sarı-kırmızılı takım, Hollanda'da galibiyete konsantre oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim de Ajax maçına özel 1 milyon Euro prim sözü verdi.

Ajax maçı öncesi prim sözü! Galatasaray'da yönetim dev maç öncesi harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Eintracht Frankfurt'a yenilen ve ardından Liverpool ile Bodo'yu deviren Aslan, bu karşılaşmayı kazanıp seriyi sürdürmek istiyor.

Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Galatasaray'a Premier Lig'den yeni yıldız! Singo'nun rekorunu kırabilir...
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler!
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Kadın Basketbol Takım'ımızın kamp kadrosu belli oldu A Milli Kadın Basketbol Takım'ımızın kamp kadrosu belli oldu 11:42
Sunderland-Everton maçı detayları! Sunderland-Everton maçı detayları! 11:38
Esenler Erokspor-Çorum FK maçı detayları! Esenler Erokspor-Çorum FK maçı detayları! 11:21
Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! 11:08
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
Daha Eski
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13