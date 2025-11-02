CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine sahne oldu. Ligin zirvedeki 2 takımının kozlarını paylaştığı mücadele, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Sabah Gazetesi Ahmet Çakar, bu mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine sahne oldu. Ligin zirvedeki 2 takımının kozlarını paylaştığı mücadele, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 29 puana yükselerek yenilmezliğini ve liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ise 24 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi kalemine aldı. İşte Çakar'ın yazısı...

Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

AHMET ÇAKAR - CİHAN AYDIN BAŞARILI YÖNETTİ

"Öncelikle 80 dakikaya kadar Trabzonspor'u kutlamak lazım. Ligde pek az takımın yapabildiğini yaptı. Direndi, pas yaparak çıkmaya çalıştı, fazla pozisyon vermedi ama pek de fazla pozisyon bulamadı. Ancak son 15 dakikada Galatasaray, Osimhen ile, Icardi ile yakaladığı pozisyonları gole çevirse hak etmedikleri bir galibiyet alacaklardı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Aslında Galatasaray'ın ilk yarıdaki temel sorunu, Yunus ve Barış'tı. Yunus bir türlü geçen yıl Mertens'in yaptığı, orta saha forvet bağlantısını istenen seviyede yapamadı. Barış Alper kuvvetli, süratli ama pas vermesi gereken yerde orta yapmaya çalışıyor, alıp gitmesi gereken yerde pas yapıyor. Böyle olunca da Osimhen, istediği topları alamadı.

Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

İkinci yarının da ilk yarıdan pek farkı yoktu. Osimhen'in neredeyse tüm maç boyunca yaşadıklarını Trabzonsporlu Onuachu da yaşadı. Onuachu çabuk bir oyuncu değil. Tepeden gelen topları da kafayla indirmeye çalışıyor ama onun asıl gol özelliği, yan toplar. Fakat Trabzonspor pek az sıfıra inebildi, Onuachu da istediği topları alamadı.

Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Maç masa başında zordu. Bahis skandalı hakemlerin işini daha da zorlaştırdı ama ben Cihan Aydın'ı beğendim. Belki biriki sarı kart verebilirdi, biriki faulü yanlış verdi ama böylesine bir maçta bana göre çok iyiydi. Son dakikalarda Galatasaray, Osimhen ile penaltı bekledi ama penaltı değil. Osimhen, Trabzonsporlu oyucunun uzanmış ayağının üzerine kendini bırakıveriyor."

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
İrfan Can Kahveci affedilecek mi?
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
"O hareket nedir Allah aşkına!"
Dolmabahçe'de kritik derbi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 09:32
Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum! Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum! 09:16
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 09:10
"O hareket nedir Allah aşkına!" "O hareket nedir Allah aşkına!" 08:51
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:39
2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 07:31
Daha Eski
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Buruk’tan maç sonu flaş hareket! Buruk’tan maç sonu flaş hareket! 00:32
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! 00:32
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." 00:32
Tekke: Üstün olan taraf bizdik Tekke: Üstün olan taraf bizdik 00:32
Onuachu: En iyisi Osimhen! Onuachu: En iyisi Osimhen! 00:32