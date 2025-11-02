Osimhen'in pozisyonunda penaltı verilmeli miydi? Ahmet Çakar yorumladı!

Aslında Galatasaray'ın ilk yarıdaki temel sorunu, Yunus ve Barış'tı. Yunus bir türlü geçen yıl Mertens'in yaptığı, orta saha forvet bağlantısını istenen seviyede yapamadı. Barış Alper kuvvetli, süratli ama pas vermesi gereken yerde orta yapmaya çalışıyor, alıp gitmesi gereken yerde pas yapıyor. Böyle olunca da Osimhen, istediği topları alamadı.

İkinci yarının da ilk yarıdan pek farkı yoktu. Osimhen'in neredeyse tüm maç boyunca yaşadıklarını Trabzonsporlu Onuachu da yaşadı. Onuachu çabuk bir oyuncu değil. Tepeden gelen topları da kafayla indirmeye çalışıyor ama onun asıl gol özelliği, yan toplar. Fakat Trabzonspor pek az sıfıra inebildi, Onuachu da istediği topları alamadı.