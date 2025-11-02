CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan’ın iki golü bayrağa takıldı

Aslan’ın iki golü bayrağa takıldı

Sarı-kırmızılılarda 36’da Lucas Torreira, 77’de ise Leroy Sane’nin fileleri bulan şutları, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan’ın iki golü bayrağa takıldı

G.Saray bu sezon ilk kez gol atamadığı bir mücadeleyi geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar dünkü Trabzonspor mücadelesinde aslında iki kez topu filelerden geçirmeyi başardı ancak ofsayt nedeniyle bu pozisyonlar geri döndü. İlk olarak 36. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Lemina topa vurdu. Arka direkte tamamlayan Torreira golü buldu ancak yardımcı hakemin bayrağı kalktı. İkinci yarıda da sarı-kırmızılılar arayışlarını sürdürdü. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde bu kez arka direkte topu tamamlayan Leroy Sane, Onana'nın hatasını çok iyi değerlendirdi. Ancak sarı-kırmızılılar yine az farkla ofsayt bayrağına takıldı ve zirveyi ilgilendiren gece golsüz sona erdi.

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçen haftaki Göztepe maçına göre kadroda iki değişikliğe gitti. Kart cezalı Davinson Snachez'in yokluğunun yanı sıra İsmail Jakobs da kulübeye geçti. Solda Senegalli oyuncunun yerine Eren Elmalı eski takımına karşı forma şansı buldu.

VİCTOR OSİMHEN BU KEZ ATAMADI

Sarı kırmızılı takımın süper yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor önünde sessiz kaldı. Geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde iki gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, dün direği geçemedi. 28'de Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu direkten dışarıya çıktı. Maçın kalan bölümünde de Onana'yı geçemedi.

Tedesco'dan flaş karar! Derbide...
Dolmabahçe'de kritik derbi!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Yalçın’dan F.Bahçe'ye özel plan!
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32