Aslan’ın iki golü bayrağa takıldı

G.Saray bu sezon ilk kez gol atamadığı bir mücadeleyi geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar dünkü Trabzonspor mücadelesinde aslında iki kez topu filelerden geçirmeyi başardı ancak ofsayt nedeniyle bu pozisyonlar geri döndü. İlk olarak 36. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Lemina topa vurdu. Arka direkte tamamlayan Torreira golü buldu ancak yardımcı hakemin bayrağı kalktı. İkinci yarıda da sarı-kırmızılılar arayışlarını sürdürdü. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde bu kez arka direkte topu tamamlayan Leroy Sane, Onana'nın hatasını çok iyi değerlendirdi. Ancak sarı-kırmızılılar yine az farkla ofsayt bayrağına takıldı ve zirveyi ilgilendiren gece golsüz sona erdi.

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçen haftaki Göztepe maçına göre kadroda iki değişikliğe gitti. Kart cezalı Davinson Snachez'in yokluğunun yanı sıra İsmail Jakobs da kulübeye geçti. Solda Senegalli oyuncunun yerine Eren Elmalı eski takımına karşı forma şansı buldu.

VİCTOR OSİMHEN BU KEZ ATAMADI

Sarı kırmızılı takımın süper yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor önünde sessiz kaldı. Geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde iki gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, dün direği geçemedi. 28'de Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu direkten dışarıya çıktı. Maçın kalan bölümünde de Onana'yı geçemedi.