RAMS Park dev finale aday

Galatasaray, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından birinin finaline ev sahipliği yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2028 yılında oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için ev sahipliği başvurusunda bulundu. G.Saray'ın adaylık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. Böylece RAMS Park, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine aday gösterildi. RAMS Park'la beraber Parc Olympique Lyonnais, San Mames Stadyumu ve St. Jakob Park aday oldu.