Hedefimiz ilk 4

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök: "Ligde Fenerbahçe ve Anadolu Efes, bütçe ve kadro olarak ayrı bir grup oluşturuyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda ilk dört, Şampiyonlar Ligi'nde de final yaptıktan sonra Süper Lig'de istediğimiz hedefe ulaşamamıştık. Bizim ligde hedefimiz son 4'e kalmaktı. Bu yıl da aynı hedeflerle parkedeyiz. Basketbol Süper Ligi'nde ilk amacımız play-off yarı finaline kalıp, ondan sonra hedef yükseltmek."