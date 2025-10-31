Derbi canavarı

Son yıllarda G.Saray ile kırılmadık rekor bırakmayan teknik direktör Okan Buruk'dan ezeli rakipleri de nasibini aldı. Sarı-kırmızılı takımın başında bugüne kadar F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 23 kez rakip olan Buruk, ezici bir üstünlük kurmayı başardı. Sarı- kırmızılılar geride kalan 23 maçta 15 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik aldı ve sadece 4 kez kaybetti. İnanılmaz bir başarı yakalayan 52 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor'a karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR'A YENİLMİYOR

Geride kalan 3 sezonda iki takım 7 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruklu Galatasaray bu maçların 6'sından galip ayrıldı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Trabzon'a karşı yenilgisi bulunmayan Buruk, RAMS Park'ta kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını da 8'e çıkarmaya çalışacak. Son Göztepe zaferiyle Galatasaray'ın başında Süper Lig'deki 100. galibiyetine ulaşan ve bunu en erken başaran teknik adam olmanın gururunu yaşayan Okan Buruk, son yıllarda Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmıyor.

TEKKE'YE KARŞI 7'DE 7 YAPTI

Okan Buruk ile Fatih Tekke, teknik direktör olarak yarın 8. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 7 maçı da kazanan Buruk, G.Saray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanya ve Trabzonspor'un başındaydı.