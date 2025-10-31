CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Derbi canavarı

Derbi canavarı

Galatasaray’ın başında bugüne kadar F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon’a karşı 23 kez rakip olan Okan Buruk, 15 galibiyet elde ederken 4 kez berabere kaldı ve sadece 4 yenilgi aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbi canavarı

Son yıllarda G.Saray ile kırılmadık rekor bırakmayan teknik direktör Okan Buruk'dan ezeli rakipleri de nasibini aldı. Sarı-kırmızılı takımın başında bugüne kadar F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 23 kez rakip olan Buruk, ezici bir üstünlük kurmayı başardı. Sarı- kırmızılılar geride kalan 23 maçta 15 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik aldı ve sadece 4 kez kaybetti. İnanılmaz bir başarı yakalayan 52 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor'a karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR'A YENİLMİYOR

Geride kalan 3 sezonda iki takım 7 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruklu Galatasaray bu maçların 6'sından galip ayrıldı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Trabzon'a karşı yenilgisi bulunmayan Buruk, RAMS Park'ta kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını da 8'e çıkarmaya çalışacak. Son Göztepe zaferiyle Galatasaray'ın başında Süper Lig'deki 100. galibiyetine ulaşan ve bunu en erken başaran teknik adam olmanın gururunu yaşayan Okan Buruk, son yıllarda Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmıyor.

TEKKE'YE KARŞI 7'DE 7 YAPTI

Okan Buruk ile Fatih Tekke, teknik direktör olarak yarın 8. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 7 maçı da kazanan Buruk, G.Saray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanya ve Trabzonspor'un başındaydı.

REKLAM - D&R
İsmail'e İngiliz kancası! Derbide izleyecekler
DİĞER
Fenerbahçe’de ‘af’ çıkacak mı? Tedesco kararını bildirdi...
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Serdal Adalı'dan transfer sözleri
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 00:39
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 00:39
Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez 00:38
Daha Eski
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39