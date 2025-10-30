Osimhen fırtınası

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünyanın sayılı golcüleri arasında gösterilen Osimhen, Galatasaray forması giydiği ilk günden itibaren taraftarlar ile arasında önemli bir bağ kurdu.

75 milyon euro gibi rekor bir ücretle parçalı formayı giymeye başlayan Osimhen, sahada olduğu her mücadelede fark yaratıyor. Trabzonspor derbisinde de 26 yaşındaki futbolcu takımının en önemli silahı olacak. Geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı 2 gol atan ve kupayı getiren Osimhen, yine sahaya 11'de çıkacak.

3 İSİM NİJERYALI YILDIZI DESTEKLEYECEK

Icardi'yi kulübede bekletecek olan teknik direktör Okan Buruk, yine forvette Osimhen ile rakiplerini yıpratacak.

Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda toplamda 6 gole imzasını atan Nijeryalı oyuncu, skor haricinde de sahada inanılmaz işler yapıyor.

Özellikle hücum presini başlatan ve kaptığı toplarla takım arkadaşlarına yardımcı olan 26 yaşındaki futbolcu, bordomavili takıma karşı da gollerine yenilerini eklemeye çalışacak. Osimhen'i yine Sane, Yunus ve Barış Alper Yılmaz ileride destekleyecek.