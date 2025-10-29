CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları erkenden başladı. Sarı-kırmızılıların son olarak Danimarkalı o orta saha ile yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte haberin detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

Orta sahada potansiyeliyle öne çıkan Maurits Kjaergaard, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Milli takımda alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka A Milli Takımı'na da davet edilmeye başlandı. Kjaergaard'ın da 2026 Dünya Kupası hedefi taşıdığı bildirildi.

Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

ŞAMPiYONLAR LiGi FAKTÖRÜ

Kjaergaard'ın Galatasaray'dan gelecek bir transfer teklifine sıcak bakacağı ifade edildi. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması ve kadrosunda birçok önemli yıldızı barındırması nedeniyle Danimarkalı genç yıldızın böylesi bir transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı savunuldu.

Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

Sarı-kırmızılılar orta saha transferi için çalışmalarını şimdiden hızlandırdı. Ocak ayında özellikle 8 numarada oynayacak bir isim arayan Aslan'da rota Avusturya'ya çevrildi. Avusturya'nın Salzburg takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Maurits Kjaergaard, Galatasaray'da listeye dahil edildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

Cimbom, gelecek vaat eden genç orta sahayı ocak ayı öncesi yakından takip etmeye başladı. Avusturya basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'ın orta sahasını Danimarkalı yıldız Kjaergaard ile güçlendirmek istediği belirtildi.

Danimarka'nın genç yeteneği Galatasaray'a! Transferde Devler Ligi detayı

22 yaşındaki futbolcunun Salzburg ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüken yıldız futbolcu, bu sezon 16 resmi maça çıkarken rakip filelere 3 gol bıraktı ve 4 asist yaptı, toplamda bin 22 dakika süre aldı.

Kuruluş Orhan-REKLAM
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
Bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi 00:40
Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:40
Daha Eski
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 00:40
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 00:40
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 00:40
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 00:36
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! 00:36
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! 00:36