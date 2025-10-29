CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Singo müjdesi! O maçta kadroda olacak

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbinin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Fildişili futbolcunun o maçta kadroda olmasının beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:42
Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 28 puanla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, 11. haftada zirve yarışında kritik öneme sahip Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekipte dev maçta savunmada Abdülkerim Bardakçı'nın partnerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Cimbom'da Davinson Sanchez Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla beraber cezalı olması sebebiyle forma giyemeyecek.

Bu doğrultuda da Beşiktaş maçında sakatlanan ve yaklaşık bir aydır formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun durumu Okan Buruk'un planında kritik önem taşıyor.

4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sebebiyle sakatlanan Fildişili yıldız, Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

24 yaşındaki savunmacının Trabzonspor maçında kadroda olması bekleniyor. Ancak ilk 11'de mi sahaya çıkacağı ya da kulübede mi başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Teknik heyetin Singo'nun durumunu yakından takip ettiği ve sağlık ekibinin sunacağı raporun da belirleyeceği olacağı belirtildi. Singo'nun oynayamaması durumunda Okan Buruk'un elinde alternatif olarak Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Metehan Baltacı stoper alternatifleri olarak yer alıyor.

