Filistinli çocuklar seremonide

Galatasaray-Göztepe maçı öncesi iki takım futbolcuları seremoniye zalim İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklar ile çıktı. Bu sırada stadyumda "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz" anonsu da yapıldı. Hafta içindeki Bodo/Glimt maçında dev Filistin bayrağı açan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazılı koreografi ile dünyada ses getirmişti.