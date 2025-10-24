CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

Son dakika Galatasaray haberleri: İsrail medyası, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçından önce Filistin'e destek vermek amacıyla açtığı Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısının yer aldığı koreografi nedeniyle sarı-kırmızılıları UEFA'ya şikayet etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 13:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, İsrail medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.

İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

İsrail, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle spordan men edilmesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük baskısı altında.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

UEFA İcra Kurulu, İsrail'i milli takım ve kulüp bazında turnuvalardan men etmek için harekete geçmiş, planlanan olağanüstü toplantı Barış Planı'nın açıklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Trabzonspor'dan 'Yeni Modric' hamlesi! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap!
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 12:45
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 12:37
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 12:26
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 11:52
PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda? PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda? 11:49
Sivasspor - Hatayspor maçı detayları Sivasspor - Hatayspor maçı detayları 11:28
Daha Eski
Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi 10:37
Formula 1'de sıradaki durak Meksika Formula 1'de sıradaki durak Meksika 10:35
Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 10:33
F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! 10:32
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 10:28
Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." 10:01