İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, İsrail medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.