İsrail medyasından skandal çağrı! Galatasaray'ın ceza alması için...

Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, İsrail medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.
Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.
İsrail, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle spordan men edilmesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük baskısı altında.
