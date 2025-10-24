Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması! "3 senedir..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sezon başında adı NEOM SC ile anılan Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:26 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:56
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, adı sezon başında NEOM SC ile anılan ancak sarı-kırmızılıların transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuştu.

"BARIŞ'A ÇOK CİDDİ TEKLİFLER GELDİ"

Abdullah Kavukcu konuyla ilgili, "Barış Alper Yılmaz üç senedir bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Kadroyu bozmadan takviye yapmayı konuştuk. Çok fazla oyuncu sattık ve kimse ne kadar kaynak girdiğini konuşmadı. Galatasaray basını daha çok böyle şeyleri ortaya atıyor ve konuşuyor. Lig devam ederken, oyuncularımızla ilgili bu tip yorumları yapmamanızı isteriz. Barış'a çok ciddi teklifler geldi. Böyle bir oyuncu bulmamız da çok güç. Çok iyi bir karakteri var. Galatasaray'a olan aidiyeti insanların söylediği gibi değil." ifadelerini kullandı.

Barış Alper son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
