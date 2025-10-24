Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Sözleşmesi...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu sponsorluk anlaşmasında konuştular. Özbek'in bu açıklamalar esnasındaki Victor Osimhen'in sözleşmesi hakkındaki o sözleri ise gündem oldu.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Bu hedefe yürüyeceğiz.

Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır.

Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Başarıya yürüyüşe biz ekip olarak hazırız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

2022'de göreve geldiğimizde Galatasaray'ın durumu camiamızı mutlu edici durumda değildi. İlk sezonun sonunda şampiyon olduk. Başarısız olduğunuzda sponsorlarınız size destek vermezler. Başarı dışında iletişim de çok önemli.

Galatasaray, Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir marka. Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatmak çok önemli şeyler.

2022 öncesi ve sonrası için çok büyük fark oldu. 15 Milyon € seviyesinde olan sponsorluk anlaşmaları 70 Milyon € seviyesine geldi. Daha da artarak ilerliyor. Geçtiğimiz sene sponsorluk geliri 80 Milyon €'yu buldu. Bunu bu yıl daha da yukarı çekmeye çalışıyoruz.

Mukayese edilemeyecek revize anlaşma gerçekleştirdik. Galatasaray bu yürüyüşünü hiç kesmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzle birlikte sevenlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Galatasaray'ı global anlamda ilk 10'a ve ilk 5'e ulaştıracağız. Finansal yapıyı düzelttik, tesisleşmeyi bitirmek üzereyiz.

OSIMHEN'İN SÖZLEŞMESİ HAKKINDA...

Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu.

Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim.

"TFF VE UEFA KURALLARINA..."

Bizim yaptığımız her futbolcu sözleşmesi son derece şeffaf. TFF ve UEFA kurallarına uygun sözleşmelerdir. Galatasaray'a yakışan değerlerimiz ve başarıya olan yürüyüşümüz değişme uğramadan devam edecektir.

Konuşmada söz alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde;

"Leroy Sane transferi Almanya'da çok büyük ses getirdi. Türkiye'den başka kulüpler daha fazla rakamlar vermesine rağmen tercih etmedi. Tercih eden futbolcular olursa, hemen masadan kalıyoruz ve ilerlemiyoruz.

75 Milyon €'ya herkes alsın Osimhen'i! Bu mümkün mü? Önemli olan bu kaynağı yaratmak ve başkanımız önderliğinde bu kaynağı yarattık. Victor Osimhen'e bizden çok daha yüksek teklif yapıldı. Araştırırsanız, bulursunuz! Ancak Osimhen, Galatasaray'ı tercih etti.

Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın çok çevresi var. Liverpool ve diğer takımlar, Galatasaray'ın seyircisinden çok etkilenmişler.

Dünyada böyle bir ses çıkaran seyirci yok! Kimse bize yetişemez! Organize olsunlar daha da fazla olur.

Rakiplerimizden çok daha yukarda olmamız lazımdı gelir anlamında. O yüzden biz imzayı atmadan, en yüksek anlaşma olmaz!

Barış Alper Yılmaz, bizim futbolcumuz ve sahip çıkalım. Leroy Sane gibi çok yakında geri dönüş sağlayacaktır."