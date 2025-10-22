CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel ilgi!

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçına çıkan Galatasaray evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlıyor. Maç öncesi ise RAMS Park’ta Victor Osimhen sevgisi dikkat çekti. İşte ayrıntılar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırladığı maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlar ısınmaya çıkan oyuncuları sırayla tribüne çağırarak üçlü çektirdi.

OSIMHEN'E ÜÇ ÜÇLÜ

Bu isimlerden ilki Victor Osimhen olurken Nijeryalı yıldız, taraftarına alkışlarla karşılık verdi. Tüm oyunculara üçlü çektiren sarı kırmızılı taraftarlar son olarak Osimhen'e bir kez daha üçlü çektirti. Ardından karşı karşı kale arkası da Nijeryalı oyuncuyu tribüne davet ederek üçlü çektirip tezahüratlarına kaldığı yerden devam etti.

G.Saray-Bodo/Glimt | CANLI İZLE
