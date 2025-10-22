Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel ilgi!

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırladığı maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlar ısınmaya çıkan oyuncuları sırayla tribüne çağırarak üçlü çektirdi.

OSIMHEN'E ÜÇ ÜÇLÜ

Bu isimlerden ilki Victor Osimhen olurken Nijeryalı yıldız, taraftarına alkışlarla karşılık verdi. Tüm oyunculara üçlü çektiren sarı kırmızılı taraftarlar son olarak Osimhen'e bir kez daha üçlü çektirti. Ardından karşı karşı kale arkası da Nijeryalı oyuncuyu tribüne davet ederek üçlü çektirip tezahüratlarına kaldığı yerden devam etti.