CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi

Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:37 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 12:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kavukcu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

"ICARDI'NİN KALMASINI İSTERİZ"

Icardi ile yola devam etmek istediklerini belirten Abdullah Kavukcu, "Mauro Icardi önemli bir oyuncumuz, bize neler kazandırdı. Bu kadar genç yaşta seyircimiz olduysa, Icardi sayesinde oldu. Çok çabuk tüketiyoruz. Icardi'nin sene sonuna kadar sözleşmesi var, bizde kalmasını isteriz. O gün geldiğinde, ne pozisyonda olduğumuzu o gün konuşmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - İdefix
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
DİĞER
Galatasaray'ın kasası dolacak! 97.5 milyon Euro'luk çılgın gelir...
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap!
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 12:45
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 12:37
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 12:26
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 11:52
PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda? PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda? 11:49
Sivasspor - Hatayspor maçı detayları Sivasspor - Hatayspor maçı detayları 11:28
Daha Eski
Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda yendi 10:37
Formula 1'de sıradaki durak Meksika Formula 1'de sıradaki durak Meksika 10:35
Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 10:33
F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! F.Bahçe'nin Dzeko pişmanlığı! 10:32
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 10:28
Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." Üründül'den Tedesco yorumu! "İlk defa..." 10:01