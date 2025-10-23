CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Avrupalı Aslan

Avrupalı Aslan

Liverpool'un ardından RAMS Park'taki son kurbanı, Bodo Glimt oldu. Victor Osimhen (3, 33) ve Yunus Akgün'ün (60) golleriyle 3-1 kazanan sarıkırmızılılar, Devler Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste iki maç kazandı ve önemli bir avantajın sahibi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Avrupalı Aslan

Ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde 1 yıllık aranın ardından harika bir kadroyla dönüş yapan G.Saray'ın son kurbanı Bodo Glimt oldu. İlk haftada önemli fırsatlar kaçırdığı maçta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, ardından RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 ile geçmişti. Seyircisi önünde dün de Bodo Glimt'e sahayı dar eden sarı-kırmızılılar 3-1 kazanarak 3 hafta sonunda 6 puana yükseldi. İnanılmaz bir seyirci ve saha baskısı ile mücadele başlayan G.Saray, aradığı golü de erkenden buldu ve tribünleri coşturdu.

Henüz 3. dakikada orta alanda Lemina kaptığı topu Osimhen ile buluşturdu. Nijeryalı da topu köşeye bırakarak hem takımını öne geçirdi hem de G.Saray tarihinin Devler Ligi'ndeki en erken golünü attı. 33'te Bodo savunmasının hatalı pasını iyi değerlendirerek kaleci Haikin'i çalımlayıp fileleri bulan Osimhen farkı açtı. 60'da Osimhen bu kez hücum presle kazandığı topu Yunus'a verdi. Milli yıldız, kaleciden dönen şutunu iyi takip edip farkı açtı. 75'te Helmersen skoru belirledi. Şimdi 5 Kasım'da Hollanda'da Ajax maçı var.

EREN KANAT OYNADI

Mücadelenin 65. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Eren Elmalı, sol kanatta oynadı. Daha önce Süper Lig'deki Kayserispor mücadelesinde de kanatta görev yapan ve iki gole imzasını atan Eren, Jakobs ile sol kanadı domine etti.

BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçına göre kadroda 5 değişikliğe gitti. Kaan Ayhan, Eren, Sara, İcardi ve sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'ın yerine Davinson, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen görev aldı.

