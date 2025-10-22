CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'in rekor hedefi

Osimhen'in rekor hedefi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 6 maçlık gol serisi bulunan Victor Osimhen, Bodo/Glimt'i de boş geçmezse G.Saray'ın tarihinde Avrupa'da üst üste yedi maçta gol atan ilk isim olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Osimhen'in rekor hedefi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 6 maçlık gol serisi bulunan Victor Osimhen, Bodo/Glimt'i de boş geçmezse G.Saray'ın tarihinde Avrupa'da üst üste yedi maçta gol atan ilk isim olacak. Daha önce Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda 6 maçlık seri yakalamıştı. Süper Lig'deki Başakşehir deplasmanında yedek soyunarak dinlendirilen Osimhen, bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/ Glimt karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

Anasayfa
