Osimhen'in rekor hedefi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 6 maçlık gol serisi bulunan Victor Osimhen, Bodo/Glimt'i de boş geçmezse G.Saray'ın tarihinde Avrupa'da üst üste yedi maçta gol atan ilk isim olacak. Daha önce Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda 6 maçlık seri yakalamıştı. Süper Lig'deki Başakşehir deplasmanında yedek soyunarak dinlendirilen Osimhen, bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/ Glimt karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.