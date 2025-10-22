CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlkay'ın arka adalesinde zorlanma oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlkay'ın arka adalesinde zorlanma oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, evinde Bodo/Glimt’i ağırlıyor. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk’un açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlkay'ın arka adalesinde zorlanma oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un maç öncesi sözleri…

"AMACIMIZ İLK 24'E GİREBİLMEK"

"Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adelesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız."

"İLKAY'IN ARKA ADALESİNDE ZORLANMA OLDU"

"İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır."

Anasayfa
