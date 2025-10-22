Galatasaray-Bodo/Glimt MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde üst üste ikinci zaferini almanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkan Galatasaray, hem etkili oyununu sürdürmek hem de ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY-BODO GLIMT KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başladı.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

SAKATLANAN İLKAY MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda saha içindeki liderlerinden olan İlkay, dün yapılan son antrenmanda duran top kullanırken arka adalesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Bodo/Glimt'e karşı mücadele edemedi.

SANCHEZ, 1 MAÇ SON İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez, Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli stoper, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerini aldı.

FİLİSTİN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Norveçli futbolseverler için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik misafir takım tribününde büyük boşluklar yer aldı.

GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN GALATASARAY

İki takımın 19 yaş altı kategorisinde oynadığı UEFA Gençlik Ligi maçını sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Esenler Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Efe Eriş, 37. dakikada Furkan Koçak ve 90+2. dakikada Eyüp Can Karasu kaydetti. Bodo/Glimt'in gollerini ise 51 ve 54. (penaltıdan) dakikalarda Ask Grundstad Rodahl attı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ