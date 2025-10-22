CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Bodo/Glimt MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

Galatasaray-Bodo/Glimt MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya geliyor. Liverpool galibiyetinin ardından üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Cimbom, İstanbul'da oynanan maçta hata yapmak istemiyor. Okan Buruk yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 20:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Bodo/Glimt MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle

Galatasaray-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde üst üste ikinci zaferini almanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkan Galatasaray, hem etkili oyununu sürdürmek hem de ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY-BODO GLIMT KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başladı.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! Devamını Oku BUNU DA OKU

SAKATLANAN İLKAY MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda saha içindeki liderlerinden olan İlkay, dün yapılan son antrenmanda duran top kullanırken arka adalesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Bodo/Glimt'e karşı mücadele edemedi.

SANCHEZ, 1 MAÇ SON İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez, Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli stoper, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerini aldı.

FİLİSTİN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Norveçli futbolseverler için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik misafir takım tribününde büyük boşluklar yer aldı.

GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN GALATASARAY

İki takımın 19 yaş altı kategorisinde oynadığı UEFA Gençlik Ligi maçını sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Esenler Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Efe Eriş, 37. dakikada Furkan Koçak ve 90+2. dakikada Eyüp Can Karasu kaydetti. Bodo/Glimt'in gollerini ise 51 ve 54. (penaltıdan) dakikalarda Ask Grundstad Rodahl attı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

REKLAM - İdefix
Konyaspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! 19:46
Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..." Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..." 19:36
G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! 19:23
Buruk: İlkay'ın arka adalesinde... Buruk: İlkay'ın arka adalesinde... 19:13
Fırtına'nın Eyüpspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 19:09
CFR Cluj'da Mehmet Topal sesleri! CFR Cluj'da Mehmet Topal sesleri! 18:58
Daha Eski
Efes ve F.Bahçe'den ortak açıklama! Efes ve F.Bahçe'den ortak açıklama! 18:57
Konyaspor-Beşiktaş | CANLI Konyaspor-Beşiktaş | CANLI 17:46
Rizespor-Başakşehir | CANLI Rizespor-Başakşehir | CANLI 17:43
G.Saray-Bodo/Glimt | CANLI İZLE G.Saray-Bodo/Glimt | CANLI İZLE 17:42
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:39
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:37