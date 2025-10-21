İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest! Liverpool zaferi sonrası kazandığı primi...

Galatasaray'a transfer olduğundan itibaren müthiş bir profesyonellik örneği gösteren ve takım arkadaşlarını saha içinde organize eden İlkay Gündoğan'dan örnek davranış. Takvim'in haberine göre, 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u yendiği maçta kazandığı primin 500 bin lirasını Florya personeline dağıttı. İlkay yaptığı bu jestle gönülleri bir kez daha fethetti. Yıldız oyuncu, daha önce de yaptığı yardımlarla ses getirmişti. İlkay Gündoğan, 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremde yaptığı yardımla ses getirmişti.

YARDIMLAŞMADA HASSAS

O dönem İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de top koşturan tecrübeli oyuncu, bölgeye gerekli malzemelerin olduğu bir kamyon göndermişti... İlkay Gündoğan, sezon başında Süper Lig lideri Galatasaray'a transfer olduktan sonra saha içi liderliği yapmaya başladı ve teknik direktör Okan Buruk'un da bir nevi işlerini kolaylaştırdı. İlkay Gündoğan, milli ara öncesi formsuz olan Leroy Sane ile ilgilendi ve onun sahalara daha güçlü dönmesini sağladı.

ÇİLİNGİR GÜNDOĞAN

İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 15 kilit pas attı. Son oynanan Başakşehir maçında 1 asist ve 3 kilit pas istatistikleriyle mücadele eden tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de kilit pas attı.

Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda 2 gole katkıda bulundu.