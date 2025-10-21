CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest! Liverpool zaferi sonrası kazandığı primi...

İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest! Liverpool zaferi sonrası kazandığı primi...

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden İlkay Gündoğan bu kez saha dışı bir konu ile takdir topladı. Tecrübeli ismin Liverpool maçında kazandığı primin bir kısmını Florya'daki personellere dağıttığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest! Liverpool zaferi sonrası kazandığı primi...

Galatasaray'a transfer olduğundan itibaren müthiş bir profesyonellik örneği gösteren ve takım arkadaşlarını saha içinde organize eden İlkay Gündoğan'dan örnek davranış. Takvim'in haberine göre, 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u yendiği maçta kazandığı primin 500 bin lirasını Florya personeline dağıttı. İlkay yaptığı bu jestle gönülleri bir kez daha fethetti. Yıldız oyuncu, daha önce de yaptığı yardımlarla ses getirmişti. İlkay Gündoğan, 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremde yaptığı yardımla ses getirmişti.

YARDIMLAŞMADA HASSAS

O dönem İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de top koşturan tecrübeli oyuncu, bölgeye gerekli malzemelerin olduğu bir kamyon göndermişti... İlkay Gündoğan, sezon başında Süper Lig lideri Galatasaray'a transfer olduktan sonra saha içi liderliği yapmaya başladı ve teknik direktör Okan Buruk'un da bir nevi işlerini kolaylaştırdı. İlkay Gündoğan, milli ara öncesi formsuz olan Leroy Sane ile ilgilendi ve onun sahalara daha güçlü dönmesini sağladı.

ÇİLİNGİR GÜNDOĞAN

İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 15 kilit pas attı. Son oynanan Başakşehir maçında 1 asist ve 3 kilit pas istatistikleriyle mücadele eden tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de kilit pas attı.

5

Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda 2 gole katkıda bulundu.

REKLAM - İdefix
F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41