CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken öncelik orta sahaya yapılacak olan takviyeydi. Bu doğrultuda Raphael Onyedika'yı listesinin üst sıralarına yazan sarı kırmızılılar, alternatif olarak sürpriz bir isim belirledi: Djaoui Cisse... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yönünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne döndü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Liverpool galibiyeti ile mükemmel bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, devre arasında yapacağı nokta atışı transferler ile Avrupa'da başarı hedefini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Bu doğrultuda önceliği orta saha transferine veren Cimbom, listesinin üst sıralarına Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı yazmıştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Nijeryalı oyuncu için talep edilen bonservis bedelinin yaklaşık 30 milyon euro olması öngörülürken Galatasaray, Onyedika'nın alternatifini Fransa'da buldu: Djaoui Cisse...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Onyedika için Avrupa'da çeşitli liglerde mücadele eden takımların devreye girmesi ile birlikte transferde başarısız olma ihtimalini göz önünde bulunduran İstanbul devi, daha güvenilir bir isim olarak 21 yaşındaki Fransız için takip durumuna geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Dış basında yer alan haberler, Galatasaray'ın orta saha transferi için ayırdığı bütçe ile Cisse'ye yönelmesi durumunda mutlu sona ulaşabilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Szymanski'den tepki çeken hareket!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Xabi Alonso, Arda Güler'i işaret etti! "Oyuna girdi ve hemen..."
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
Beşiktaş'a Abraham şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ın Würzburg Baskets mücadelesi! Galatasaray'ın Würzburg Baskets mücadelesi! 10:37
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 10:13
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı detayları! Eyüpspor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:56
Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler... Maç sonu şaşırtan istek! Arda Güler... 09:29
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 08:53
Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi Bugün hangi maç var? 20 Ekim Pazartesi 08:06
Daha Eski
Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray ve transfer sözleri! 00:40
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 00:40
Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! Arda Güler Mbappe'ye al da at dedi! 00:39
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 00:39
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:39
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 00:39