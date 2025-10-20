TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Djaoui Cisse hamlesi!

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken öncelik orta sahaya yapılacak olan takviyeydi. Bu doğrultuda Raphael Onyedika'yı listesinin üst sıralarına yazan sarı kırmızılılar, alternatif olarak sürpriz bir isim belirledi: Djaoui Cisse... | Son dakika GS spor haberleri
Nijeryalı oyuncu için talep edilen bonservis bedelinin yaklaşık 30 milyon euro olması öngörülürken Galatasaray, Onyedika'nın alternatifini Fransa'da buldu: Djaoui Cisse...
Onyedika için Avrupa'da çeşitli liglerde mücadele eden takımların devreye girmesi ile birlikte transferde başarısız olma ihtimalini göz önünde bulunduran İstanbul devi, daha güvenilir bir isim olarak 21 yaşındaki Fransız için takip durumuna geçti.
Dış basında yer alan haberler, Galatasaray'ın orta saha transferi için ayırdığı bütçe ile Cisse'ye yönelmesi durumunda mutlu sona ulaşabilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.