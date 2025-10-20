Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlayacakları maçta sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Öte yandan kritik mücadele öncesi Victor Osimhen ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte sarı kırmızılıların muhtemel 11'i... | Son dakika GS spor haberleri
Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda kayıpsız geçen ve yoluna namağlup devam eden Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini belirledi.
Nijerya Milli Takımı ile büyük bir efor sarf eden ve fazla dinlenme fırsatı bulamadığı için Başakşehir deplasmanına kulübede başlayan Victor Osimhen, Mauro Icardi'den emanetini geri alıyor.
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile oynanacak mücadeleye ilk 11'de çıkacak olan Osimhen yine takımının en önemli gol ümidi olacak.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi orta saha kurgusu netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak Başakşehir karşısında Mario Lemina'yı yedek soyundurmuş, yerine Gabriel Sara'yı ilk 11'de görevlendirmişti.
Sara, Başakşehir maçında sergilediği etkili performansla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, takımın ikinci golünde Leroy Sane'ye yaptığı asistle alkış topladı. Oyunun iki yönünde de aktif rol alan Sara, bu performansıyla teknik ekibin takdirini kazandı.