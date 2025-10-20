CANLI SKOR ANA SAYFA
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlayacakları maçta sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Öte yandan kritik mücadele öncesi Victor Osimhen ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte sarı kırmızılıların muhtemel 11'i... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:24
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda kayıpsız geçen ve yoluna namağlup devam eden Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Çarşamba akşamı RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini belirledi.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Nijerya Milli Takımı ile büyük bir efor sarf eden ve fazla dinlenme fırsatı bulamadığı için Başakşehir deplasmanına kulübede başlayan Victor Osimhen, Mauro Icardi'den emanetini geri alıyor.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile oynanacak mücadeleye ilk 11'de çıkacak olan Osimhen yine takımının en önemli gol ümidi olacak.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi orta saha kurgusu netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak Başakşehir karşısında Mario Lemina'yı yedek soyundurmuş, yerine Gabriel Sara'yı ilk 11'de görevlendirmişti.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Sara, Başakşehir maçında sergilediği etkili performansla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, takımın ikinci golünde Leroy Sane'ye yaptığı asistle alkış topladı. Oyunun iki yönünde de aktif rol alan Sara, bu performansıyla teknik ekibin takdirini kazandı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'un Bodo/Glimt karşısında orta sahada Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'a kesin olarak forma vereceği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, üçüncü orta saha tercihini Gabriel Sara ile Mario Lemina arasında yapacak. Son kararı ise maç günü taktik plana ve oyuncuların fiziksel durumuna göre verecek.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreria, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

