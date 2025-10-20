Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi Michael Oliver!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.
İŞTE ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR:
07.09.2025 Türkiye 0-6 İspanya
16.03.2023 Fenerbahçe 1-0 Sevilla
16.08.2022 Kopenhag 2-1 Trabzonspor
24.03.2021 Türkiye 4-2 Hollanda
29.08.2019 Trabzonspor 0-2 AEK
21.02.2019 Zenit 3-1 Fenerbahçe
03.10.2018 Porto 1-0 Galatasaray
14.03.2018 Beşiktaş 1-3 Bayern Münih
16.03.2017 Beşiktaş 4-1 Olympiakos
18.02.2016 Galatasaray 1-1 Lazio
12.06.2015 Kazakistan 0-1 Türkiye
20.07.2013 Sırbistan U19 2-1 Türkiye U19