Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi Michael Oliver!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.

İŞTE ÜLKEMİZ ADINA YÖNETTİĞİ MAÇLAR:

07.09.2025 Türkiye 0-6 İspanya

16.03.2023 Fenerbahçe 1-0 Sevilla

16.08.2022 Kopenhag 2-1 Trabzonspor

24.03.2021 Türkiye 4-2 Hollanda

29.08.2019 Trabzonspor 0-2 AEK

21.02.2019 Zenit 3-1 Fenerbahçe

03.10.2018 Porto 1-0 Galatasaray

14.03.2018 Beşiktaş 1-3 Bayern Münih

16.03.2017 Beşiktaş 4-1 Olympiakos

18.02.2016 Galatasaray 1-1 Lazio

12.06.2015 Kazakistan 0-1 Türkiye

20.07.2013 Sırbistan U19 2-1 Türkiye U19