Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Deplasman fatihi

Deplasman fatihi

Başakşehir galibiyetiyle birlikte ligdeki deplasmanda üst üste kazanma serisini 9 maça çıkartan G.Saray, kendisine ait rekora (13) bir adım daha yaklaştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Deplasman fatihi

Galatasaray iyi de oynasa da sahada idare de etse keyifsiz de olsa Süper Lig'de kazanmayı başarıyor. Başakşehir deplasmanında da dalgalı geçen maçta zafere uzanmayı başaran sarı-kırmızılılar, genlerine işleyen 3 puana yine uzandı. Leroy Sane'nin üstün performansıyla rakibini 2-1 ile geçen G.Saray, ligde deplasmanlardaki kazanma serisini de 9 maça çıkarmayı başardı.

17 MAÇLIK SERİ

Toplamda seriyi 9 maça çıkaran sarı-kırmızılılar bu alandaki rekorun da sahibi. Daha önce yine Okan Buruk yönetiminde üst üste 13 kez kazanan sarı-kırmızılılar, Kocaeli, F.Bahçe, Antalya ve Karagümrük maçlarını kazanması halinde kendi rekorunu egale etmiş olacak. Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 17'ye çıkarmayı başaran Cimbom, bu süreçte 16 galibiyet ve sadece 1 beraberlik aldı. Okan Buruk yönetiminde ise Başakşehir'i 7 maçta da devirmeyi başardı.

