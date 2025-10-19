Zirvenin hakimi

Milli araya Beşiktaş beraberliğiyle giren ve bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, ara dönüşünde konuk olduğu Başakşehir'i devirmeyi başardı. İlk düdükle birlikte oyunun hakimiyetini eline geçiren Galatasaray, 21 ve 40'ta gole çok yaklaşsa da Muhammet Şengezer, izin vermedi. İlk 45 başladığı gibi bitecek derken, Aslan'ın iki Alman yıldızı sahneye çıktı. İlkay'ın pasında Sane önce harika bir kontrol yaptı, ardından ağları sarstı.

SARA'DAN MUHTEŞEM ASİST

İlk yarıyı Galatasaray önde kapatsa da Başakşehir, ikinci bölüme hızlı başladı. Geçiş oyunundan pozisyonlar buldu ve 59'da da Shomurodov'la beraberliği yakaladı. Ancak boz-baykuşların sevinci sadece iki dakika sürdü. Dakikalar 61'i gösterdiğinde bu kez Sara, Sane'ye harika bir pas attı. Alman süper star yine şahane bir kontrolle topu önüne aldı, sonrasında yine fileleri havalandırdı. Maç bu skorla sona erdi: 1-2. G.Saray, puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

4

İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini yakaladı.