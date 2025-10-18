Rotasyon planları

Ligde ve Avrupa'da yoğun bir maç trafiğine başlayacak Galatasaray'da teknik heyet Başakşehir maçında bazı mevkiilerde rotasyona gidebilir. Hem sakat ve cezalı oyuncuların yokluğu hem de milli takımlarından yorgun dönen isimlerin dinlendirilmesi adına ilk 11'de değişiklikler düşünülüyor. Sarı-kırmızılılarda milli arayı iyi geçiren Leroy Sane'nin Başakşehir karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Nijerya Milli Takımı'nda 3 gol atarak parlayan ancak fiziki olarak yorulan Victor Osimhen ise dinlendirilebilir. Osimhen kenara çekilirse forvette Mauro İcardi'nin oynaması planlanıyor. Yine orta sahada da Gabon Milli Takımı'ndan dönen Lemina yerine Sara ile maça başlanması öngörülüyor. Defans hattında Singo ve Davinson Sanchez'in yokluğunda da Sallai ile Kaan Ayhan formaya daha yakın isimler.