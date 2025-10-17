Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

TAM 100 MİLYON EURO GELİR Sabah'ta yer alan habere göre; Puma'dan her sezon 10 milyon Euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon Euro'yu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi.