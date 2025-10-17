Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Galatasaray'da sezon başından bu yana gündemde olan konu çözüme kavuştu. Sarı kırmızılı kulübün forma tedarikçisine ilettiği zam talebi kabul gördü. Taraflar arasında 100 milyon euro'luk bir anlaşma imzalandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Yıllık 5 milyon Euro kazanan Aslan, söz konusu geliri yeterli bulmadı ve firma ile yeniden masaya oturdu.
ZAM TALEP EDİLDİ
Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisi ile yaptığı ve kasasına yıllık 12 milyon Euro'yu koyduğu anlaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti.
TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI
İki tarafın yetkilileri de uzun ve kapsamlı görüşmeler yaparken şartlarını masaya koydu ve sonunda ortak noktada el sıkıştı.
Galatasaray ile Puma gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı.
TAM 100 MİLYON EURO GELİR
Sabah'ta yer alan habere göre; Puma'dan her sezon 10 milyon Euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon Euro'yu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi.
Bu anlaşmanın dışında sarı-kırmızılıların forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişmiş durumda.
