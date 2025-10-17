CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Galatasaray'da sezon başından bu yana gündemde olan konu çözüme kavuştu. Sarı kırmızılı kulübün forma tedarikçisine ilettiği zam talebi kabul gördü. Taraflar arasında 100 milyon euro'luk bir anlaşma imzalandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:13
Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla kapatıp sponsorluk gelirlerini katlayan Galatasaray, yaptığı yeni anlaşmalarla da bunu artırdı.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

2024 yazında forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılılar, Nike yerine Puma'yı tercih ederek değişime de imza attı.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Bu iş birliği sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi ve geçen sezon 1 milyona yakın forma satışı gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Yıllık 5 milyon Euro kazanan Aslan, söz konusu geliri yeterli bulmadı ve firma ile yeniden masaya oturdu.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

ZAM TALEP EDİLDİ

Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisi ile yaptığı ve kasasına yıllık 12 milyon Euro'yu koyduğu anlaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

İki tarafın yetkilileri de uzun ve kapsamlı görüşmeler yaparken şartlarını masaya koydu ve sonunda ortak noktada el sıkıştı.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

YENİ ANLAŞMA 10 YILLIK

Galatasaray ile Puma gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

TAM 100 MİLYON EURO GELİR

Sabah'ta yer alan habere göre; Puma'dan her sezon 10 milyon Euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon Euro'yu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Bu anlaşmanın dışında sarı-kırmızılıların forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişmiş durumda.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

22 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Göğüs reklamının yanı sıra sırt, kol, çorap reklamlarında da gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, yeni anlaşmalara da imza attı.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk imza!

Galatasaray, 2025-26 sezonunda formasına reklam veren sponsorlardan ise 22 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.

