GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İtalyan ekibinden Yunus Akgün'e kanca!

Geride bıraktığımız sezon performansı ile çifte kupanın mimarlarından olan Yunus Akgün, bu sezon da başarılı grafiğini sürdüreceğinin sinyallerini verdi. Öte yandan 25 yaşındaki yıldız oyuncuya İtalya'dan sürpriz bir talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon takımının şampiyonluğu kazanmasında önemli bir etken olmuştu. Performansıyla adından söz ettiren Yunus Akgün için Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu söyleniyordu.
Yıldız oyuncunun Galatasaray'daki geleceği için İtalyan basınından Foot Italia, flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, İtalya Serie A ekibi Atalanta, Yunus Akgün ile ilgileniyor.
Atalanta'da Teknik direktör Ivan Juric, takımın hücum hattında görev yapan Ademola Lookman'ın geleceği konusunda kararsız. Bu nedenle kulübün ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve Yunus Akgün'ün transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı bildirildi.
Haberde ayrıca, Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan ayrılmasının kolay olmayacağı vurgulandı. 25 yaşındaki oyuncunun altyapıdan yetiştiği ve kulübün uzun yıllardır bir parçası olduğu belirtilirken, Atalanta'nın Lookman'ın ayrılığı halinde yeni bir kanat transferine yönelebileceği ifade edildi.
Galatasaray yaz transfer döneminde Ademola Lookman ile ilgilenmişti. Fakat transfer, oyuncunun takımdan ayrılmaktan vazgeçmesi üzerine gerçekleşmemişti.
Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla çıktığı 114 maçta 21 gol, 23 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri yaklaşık
