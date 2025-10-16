Seyidov hayran kaldı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın yardımcı antrenörlerinden Hüseyn Seyidov, G.Saray'da gerçekleştirdiği staj programını tamamladı. Burada çok önemli deneyimler kazandığını belirten Seyidov, "Gün içinde 10 saate varan antrenman analizleri, kalecilere özel yaklaşım yöntemleri ve modern futbolun yeni trendleri üzerine detaylı çalışmalar yaptık. Bu süreç bana büyük bir vizyon kazandırdı" dedi.