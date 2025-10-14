CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ermeni yıldızla ilgileniyor. 10 numara ve orta saha oynayan 25 yaşındaki oyuncu için ocakta harekete geçilecek. Krasnodar forması altında harika bir sezon geçiren Eduard Spertsyan, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Harika bir yaz ayı geçiren ve kadrosunu oldukça güçlendiren G.Saray, ocakta da boş durmak istemiyor. Orta sahaya da takviye yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Rusya Ligi'nde fırtına gibi esen ve istatistikleri alt üst eden Eduard Spertsyan ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Sezon sonunda Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu ,10 numara ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Geçen sezondan itibaren G.Saray'ın radarında bulunan Spertsyan, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği bir isim.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

İhtiyaç halinde iki kanatta da görev yapabilen Eduard Spertsyan, top taşıma, kilit pas atma ve şutlarda oldukça uzman bir futbolcu. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için kulübü ile sözleşme uzatmayan 25 yaşındaki oyuncu gelecek teklifleri bekliyor.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Krasnodar da oyuncusundan para kazanmak istediği için ocak ayında gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak. Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve Ermenistan Milli Takımı'nın yıldızı olan Spertsyan için ocak ayında sarı-kırmızılılar Rus ekibine resmi teklifte bulunacak.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

DURAN TOP UZMANI
Spertsyan'ın en dikkat çeken özelliklerinden birisi duran top konusundaki uzmanlığı. Hem Krasnodar da hem de Ermenistan Milli Takımı'nda duran topları ve köşe vuruşlarını kullananan 25 yaşındaki futbolcunun çok sayıda frikik golü de bulunuyor.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

DEVLER TAKİPTE
Başarılı futbolcuyu G.Saray gibi Avrupa'dan da çok sayıda takım yakından takip ediyor. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle çok sayıda takımın iştahı kabarmış durumda. Rus basınına göre yazın oyuncunun ismi PSG ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

İSTATİSTİK CANAVARI
Krasnodar alt yapısından yetişen ve kariyerinde başka bir kulüpte forma giymeyen Spertsyan oldukça yüksek bir skor yüzdesine sahip.

Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Rus ekibinde 159 mücadeleye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 49 gol ve 42 asiste imzasını attı. Bu sezon ise ligdeki 11 maçta 4 gol ve 10 asisti bulunuyor.

