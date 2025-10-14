Galatasaray'dan 10 numara bombası! Okan Buruk Spertsyan'ın transferine onay verdi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Krasnodar da oyuncusundan para kazanmak istediği için ocak ayında gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak. Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve Ermenistan Milli Takımı'nın yıldızı olan Spertsyan için ocak ayında sarı-kırmızılılar Rus ekibine resmi teklifte bulunacak.

DURAN TOP UZMANI

Spertsyan'ın en dikkat çeken özelliklerinden birisi duran top konusundaki uzmanlığı. Hem Krasnodar da hem de Ermenistan Milli Takımı'nda duran topları ve köşe vuruşlarını kullananan 25 yaşındaki futbolcunun çok sayıda frikik golü de bulunuyor.