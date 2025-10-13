CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yaparak Lucas Torreira'nın yükünü hafifletmek isteyen Galatasaray yönetimi, Napoli ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki Frank Anguissa için Ocak ayında İtalya'ya çıkarma yapacak olan sarı kırmızılıların alternatifi ise Belçika'dan. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

Orta sahada Lucas Torreira'nın yükünü hafifletmek isteyen sarı-kırmızılılar, fizik gücü yüksek bir oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren G.Saray yönetimi, sezon başında Osimhen transferinde büyük sorunlar yaşadığı Napoli ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

Çünkü teknik direktör Okan Buruk'un orta sahaya transfer edilmesini istediği isimlerin başında İtalyan ekibinde forma giyen Frank Anguissa geliyor. 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için ocak ayında İtalya'ya çıkarma yapılacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

PLASEDE ONYEDIKA VAR

Güçlü fiziği ve mücadeleci yapısının yanı sıra skor katkısı da sağlayan başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Anguissa'yı daha düşük bir bedelle sonlandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir kez daha Napoli Başkanı De Laurentiis ile görüşecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

Osimhen transferinde zorluk yaratan Napoli Başkanı'nın bu kez nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusunu olurken, sonuç alınamaması halinde rota Club Brugge forması giyen Onyedika'ya çevrilecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

OSIMHEN'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Takımı süper golcüsü Victor Osimhen'e göre şekillendiren sarı-kırmızılıların Frank Anguissa tercihinde bu da etkili oldu. Daha önce Napoli efsanesi Mertens ile G.Saray'da harikalar yaratan Victor Osimhen, Frank Anguissa'nın olası transferini heyecanla bekliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan orta saha harekatı! Frank Anguissa olmazsa...

SKOR KATKISI YÜKSEK

Anguissa savunma yönü güçlü bir isim olmasına karşın skor katkısı da olan bir futbolcu. Napoli forması altında 161 karşılaşmada görev alan Kamerunlu oyuncu toplamda 13 gol ve 20 asistlik bir katkı sağladı. Her 4.8 maçta bir tabela katkısı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu hem 6 hem de 8 numara oynayabiliyor.

