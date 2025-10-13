Malacia iddiası

İngiliz ekibi Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim tarafından kadro dışı bırakılan Tyrell Malacia'nın ismi G.Saray ile anılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun durumunun yakından takip edildiği iddia edildi. İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Malacia ile G.Saray ilgileniyor ve bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.