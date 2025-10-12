CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Yeni maaşı...

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Yeni maaşı...

Galatasaray'ı şampiyonluklara doyuran teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yönetimden karar çıktı. Sarı kırmızılılarda tecrübeli hocanın maaşına zam yapılmak üzere harekete geçildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Yeni maaşı...

İç transferde Yunus Akgün'den sonra Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini güncelleyen Galatasaray, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u 'pas' geçmedi! Buruk'un 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Yeni maaşı...

Milli ara öncesi camiaya Liverpool zaferini yaşatan Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi başkan Dursun Özbek tarafından ödüllendirildi. Özbek, başarılı hocasıyla sözleşme uzattıklarını birinci ağızdan açıkladı. Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirledi. Buruk, oyuncusu Barış Alper'le aynı rakamı kazanacak.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Yeni maaşı...

YAPILAN YENİ SÖZLEŞMEDE +2 YIL OPSİYON VAR

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü'nün yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli +2 yıl opsiyon bulunuyor. Mayıs ayında seçime gidecek sarı-kırmızılı kulüp, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek ve Okan Buruk'un sözleşme süresi de buna göre ayarlandı

