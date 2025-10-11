CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fransız devi PSG'de forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Lucas Beraldo için harekete geçti. Sarı kırmızılıların transferde izleyeceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

Lider Galatasaray, transfer çalışmaları için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom, PSG'nin 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Lucas Beraldo'yu listesine dahil etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

Teknik Direktör Okan Buruk'un; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı rahatlıkla tamamlayacak bir ismi istediği kaydedildi. Wilfried Singo'yu daha çok sağ bekte düşünen Okan Buruk'un stoper takviyesi talep edeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

Bu doğrultuda Galatasaray'da PSG'nin yıldızı Lucas Beraldo adı öne çıktı. PSG ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Brezilyalı stoper için satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşmesinin teklif edileceği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

Ocak ayındaki transfer döneminde Fransız kulübüyle masaya oturacak sarı- kırmızılıların yoğun bir görüşme trafiği yürütmesi bekleniyor. Bu sezon PSG'de sadece 5 lig maçına çıkan Beraldo'nun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

ALEX'İN ÖĞRENCİSİ

Brezilyalı stoper Lucas Beraldo, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Sao Paulo'dan öğrencisi. Beraldo, Sao Paulo'da Alex'in teknik direktörlük yaptığı dönemde 13 maça çıkarken 2 gol attı ve bin 169 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Sambacı stoper: Lucas Beraldo!

BÜYÜK ŞAMPİYONLUKLAR

PSG formasını Ocak 2024'ten bu yana giyen Lucas Beraldo, birçok önemli şampiyonluğa imza attı. PSG ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kaldıran Beraldo 2 Fransa Ligue 1, 2 kez Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

REKLAM - Aynadaki Yabancı
Fatih Terim için sürpriz iddia!
DİĞER
Fatih Terim’i duyurdular! İlk mağlubiyette imzalar atılacak...
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Singo'ya çifte talip!
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panzerler sahasında galip! Panzerler sahasında galip! 00:04
K. Makedonya liderliğini korudu! K. Makedonya liderliğini korudu! 23:59
İsviçre durdurulamıyor! İsviçre durdurulamıyor! 23:56
Fransa 3 puanı 3 golle aldı Fransa 3 puanı 3 golle aldı 23:52
Osimhen'in asisti galibiyet getirdi Osimhen'in asisti galibiyet getirdi 23:51
Beşiktaş GAİN seriyi bozmadı! Beşiktaş GAİN seriyi bozmadı! 22:29
Daha Eski
Dimitrov: Zorlu bir maç olacak Dimitrov: Zorlu bir maç olacak 22:27
Trabzonspor’da hazırlıklar sürdü Trabzonspor’da hazırlıklar sürdü 22:25
Ümit Milliler Sakarya'da galip! Ümit Milliler Sakarya'da galip! 22:05
A Milli Takım zemini ve stadı inceledi A Milli Takım zemini ve stadı inceledi 19:56
"NBA Avrupa" projesi için tarihi görüşme! "NBA Avrupa" projesi için tarihi görüşme! 19:49
Kupa Ziraat Bankkart'ın! Kupa Ziraat Bankkart'ın! 19:46